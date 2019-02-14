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يلجأ بعض الناس إلى القراءة ومذاكرة الدروس أثناء الاستلقاء على السرير حتى يريحوا...
ذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن جيلا من محبي الموسيقي يضر...
ينصح بعض الأخصائيين الأمريكيين مرضى ارتفاع ضغط الدم بإضافة منتجات غذائية معينة...
يبدو أن حديث الأمهات العفوي صحيح: "إن أصابتك نوبة برد، فالنوم أفضل علاج". فقد اكتشف...
بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان...
اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من...
أفادت صحيفة "The Mirror" بأن عملية غير اعتيادية وغير شائعة أجريت في بريطانيا على جنين...
رغم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه...
فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...
كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش...