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مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح: "خليك في ليفربول"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التي انتقد فيها التعصب الجماهيري داخل مصر قبل أيام.



وفي حوار تلفزيوني، هاجم منصور أفضل لاعب في أفريقيا بسبب تغريدته، قائلا: "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك"، وفقما نقلت مواقع إخبارية مصرية.



 وأضاف رئيس الزمالك المثير للجدل: "محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، ولا يعرف أي أمر عما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل ألا يقحم نفسه في هذا الأمر".


وكان صلاح قد نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، قال فيها: "مش قادر (لا أستطيع أن) أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي (أجد) أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".


ولاقت تغريدة صلاح تفاعلا كبيرا بين الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن انتقاده للتعصب الجماهيري بين الأهلي والزمالك لم يلاقي استحسان رئيس الأخير، متصدر الدوري المصري.




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