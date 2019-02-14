جلسة, عمل, بين, رئيس, مجلس, محلي, الرينة, وممثلين, عن, وزارة, الاقتصاد, حول, ترميم, وتطوير, المنطقة, الصناعية‎,

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تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...
قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...
شيّع آلاف القسماويين ، امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان...
خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...
عُقد مساء امس الأربعاء إجتماع بين الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي...
تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب...
جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ...