وفاة, معتمر, فلسطيني, وإصابة, 10, بحادث, سير, بالسعودية,

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أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا...
نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بثماني بقاع في العالم، نصفها في الولايات...
عثرت قوات الأمن السورية على جثة الطفل نصر الله الناصر عقب يوم من اختفائه في أحد...
اضطرت طائرة أميركية إلى القيام بهبوط اضطراري جراء مطبات هوائية عنيفة أسفرت عن...
أعلن بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل...
أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة "رسائل علوم الأرض والكواكب"، أن تركيا تعرضت صيف 2016...
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق...
ادعت هيئة الاستخبارات في جيش الاسرائيلي في تقييمها للعام الحالي إلى ان طهران قد...
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...