وفاة, معتمر, فلسطيني, وإصابة, 10, بحادث, سير, بالسعودية,

وأكدت مصادر لـ معا أن المتوفى هو خليل حسين ابو عوض رئيس مجلس قروى جنوب دورا، كما أصيب 10 معتمرين آخرين وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

توفي اليوم الخميس معتمر فلسطيني من محافظة الخليل وأصيب آخرون في حادث سير مروع وقع قرب المدينة المنورة بين باص للمعتمرين وتريلا.

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