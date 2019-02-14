ديبالا, و, 50, مليون, يورو, لضم, محمد, صلاح, ليوفينتوس,

أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرئيسي ليوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم الخميس، أن النادي الإيطالي جهز عرضه لضم الدولي المصري.وبحسب الصحيفة، سيتضمن عرض اليوفي 50 مليون يورو، إلى جانب لاعبه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل إغراء ليفربول بالتخلي عن نجمه.وأشارت إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، سيواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على صلاح، أمام إغراءات بطل إيطاليا.وكان ليفربول قد مدد عقد صلاح، الصيف الماضي، حتى عام 2023.