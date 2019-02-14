ديبالا, و, 50, مليون, يورو, لضم, محمد, صلاح, ليوفينتوس,

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رد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول...
تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد...
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط...
بعد مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من...
اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور...
تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...
يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...
أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...
كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...