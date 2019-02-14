الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب

وكانت الشرطة اعتقلت المشتبه به بعد تفتيش ساحة بيت في الرملة وضبط بندقية من نوع كارلو وذخيرة.

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة اعتقل بشبهة حيازة سلاح بشكل غير قانوني .

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