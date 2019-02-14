الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب

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قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...
شيّع آلاف القسماويين ، امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان...
خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...
عُقد مساء امس الأربعاء إجتماع بين الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي...
تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب...
جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ...
اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...
البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون...