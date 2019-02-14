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الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة اعتقل بشبهة حيازة سلاح بشكل غير قانوني .


وكانت الشرطة اعتقلت المشتبه به بعد تفتيش ساحة بيت في الرملة وضبط بندقية من نوع كارلو وذخيرة.





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