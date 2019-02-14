تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |  2019-02-14 11:48:22 8 أماكن بالعالم تدفع لمن يقبل الإقامة فيها |  2019-02-14 11:21:18 كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة |  2019-02-14 11:05:09 صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت |  2019-02-14 11:00:59 جريمة نكراء بحق طفل تشغل الرأي العام في سوريا |  2019-02-14 11:00:27 جرحى بهبوط اضطراري .. وفيديو من داخل الطائرة الأميركية |  2019-02-14 10:29:03 اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت |  2019-02-14 10:22:06 إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب |  2019-02-14 10:12:17 نتنياهو يعتزم لقاء الوفد السعودي في مؤتمر وارسو |  2019-02-14 09:30:40 هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد |  2019-02-14 09:20:21 حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست |  2019-02-14 09:18:06 اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون |  2019-02-14 09:15:29 صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج |  2019-02-14 05:55:10 الأمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمناسبة "الڤلانتاينز": مجموعة "ياسمين نچرين" بتنزيل 25%



  |     |   اضافة تعليق



مصممة الاكسسوار ياسمين نچرين تصمم مجموعة خاصة: روز ڠولد لمناسبة "عيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نچرين" Michal Negrin. 



ياسمين هي ابنة ميخال نچرين, مؤسسة الماركة, موهوبة مثل والدتها, صممت كولكشن خاصاً مكوناً من 7 أنواع اكسسوار تضم سلاسل من القلوب مرصعة بحجارة سڤاروڤسكي بثلاثة الوان مدهشة: ذهبية وزهرية وبرتقالية مع احمر واصفر.


بالإضافة تعرض طقماً بتصميم خاص "لعيد الحب" مكوناً من سلسلة وحلق بتصميم حجارة سڤاروڤسكي بألوان الأسود أو شفاف - ابيض. 

الأسعار: 

خواتم: 99 شيكل

حلق: 99-119 شيكل 

سلاسل: 295-129 شيكل

اساور: 169 شيكل

أطقمة: 269-259 شيكل

بمناسبة "الڤلانتاينز" تُعرض المجموعة بتنزيل 25% بين التواريخ 4-14.2.19.

زوروا موقعها www.michalnegrin.co.il








كلمات متعلقة

بمناسبة, "الڤلانتاينز":, مجموعة, "ياسمين, نچرين", بتنزيل, 25%,

تابعونــا

بمناسبة Valentine بمناسبة Valentine's Day شبكة Jakie O تقدم هدايا فاخرة!! 2019-02-11 | 14:30:49

بمناسبة اليوم الرومانسي في السنة Valentines Day شبكة Jakie O تقدم تغليفة هدية فاخرة للمرأة:...

ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: 2019-02-11 | 13:36:16

25% تخفيض على القطع - أزياء, مجوهرات, لوازم, نسيج وأدوات منزلية في حوانيت الشبكة وفي...

كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء 2019-02-07 | 13:13:04

بسبب الاطلالة شديدة الاغراء التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الحفل الفاخر الذي...

صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما 2019-02-05 | 11:26:53

قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة...

ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن 2019-01-31 | 14:14:55

ابهرت الدوقة ميغين الانظار بأناقتها وطيبتها خلال زيارتها الى المسرح الوطني في...

سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! 2019-01-22 | 14:53:33

مصممو الأزياء في هذا العصر أصبحوا يقعون تحت ضغوط شاقة من حيث المنافسة المجنونة...

شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ 2019-01-21 | 12:12:55

حملة مميزة من crazy line على تشكيلة ازياء شتاء 2019. الحملة عبارة عن تخفيض بقيمة تتراوح...

5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 2019-01-21 | 11:50:35

يسدي الناس كثيرا من النصائح للمرأة الحامل حتى تحافظ على صحة الجنين، لكن الخبراء...

ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها 2019-01-17 | 11:36:08

ستايل ملابسها في حملها لميغان ماركل يتيميز بأنوثة شبابية واناقة جريئة.. لكل لوك...

تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا 2019-01-14 | 08:23:44

تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيوادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعياعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان رفع اسعار وقود أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكرضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com