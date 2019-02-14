ياسمين هي ابنة ميخال نچرين, مؤسسة الماركة, موهوبة مثل والدتها, صممت كولكشن خاصاً مكوناً من 7 أنواع اكسسوار تضم سلاسل من القلوب مرصعة بحجارة سڤاروڤسكي بثلاثة الوان مدهشة: ذهبية وزهرية وبرتقالية مع احمر واصفر.بالإضافة تعرض طقماً بتصميم خاص "لعيد الحب" مكوناً من سلسلة وحلق بتصميم حجارة سڤاروڤسكي بألوان الأسود أو شفاف - ابيض.الأسعار:خواتم: 99 شيكلحلق: 99-119 شيكلسلاسل: 295-129 شيكلاساور: 169 شيكلأطقمة: 269-259 شيكلبمناسبة "الڤلانتاينز" تُعرض المجموعة بتنزيل 25% بين التواريخ 4-14.2.19.زوروا موقعها www.michalnegrin.co.il

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