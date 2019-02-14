ابراهيم, الصرايعة, يعلن, ترشحه, للمكان, الـ, 4, ضمن, العربية, للتغيير,

قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في الانتخابات ضمن الحركة العربية للتغيير، برئاسة الدكتور أحمد الطيبي، في المكان الرابع في قائمة الحركة للكنيست.

وأضاف الصرايعة، مدير كلية "مكام" للتوجيه المهني بيت بيرل في مدينة بئر السبع: "قمت بتسجيل إسمي ضمن قائمة المرشحين في الحركة العربية للتغيير، حيث ستجرى الانتخابات مرشحي الحركة للكنيست يوم غد الجمعة في مدينة قلنسوة".وتعقيبا على الأنباء التي أكدت أن طلال القريناوي سيكون مرشح الحركة عن النقب في مكان مضمون، قال الصرايعة: "لا توجد لدي مشكلة أن أكون المرشح الثاني عن منطقة النقب، فيما إذا ترشح طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط السابق، في المكان الأول عن النقب، بصفته ممثلا عن أكبر تجمع سكاني عربي في الجنوب".الصرايعة (47 عاما)، متزوج وأب لأربعة أولاد، يعيش في قرية مسلوبة الاعتراف في النقب. عمل في الماضي في سلك التعليم لمدة عشرين عاما، وفي السنوات الست الأخيرة أدار كلية للتعليم المهني في بئر السبع وعراد.