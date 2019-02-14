تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |  2019-02-14 11:48:22 8 أماكن بالعالم تدفع لمن يقبل الإقامة فيها |  2019-02-14 11:21:18 كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة |  2019-02-14 11:05:09 صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت |  2019-02-14 11:00:59 جريمة نكراء بحق طفل تشغل الرأي العام في سوريا |  2019-02-14 11:00:27 جرحى بهبوط اضطراري .. وفيديو من داخل الطائرة الأميركية |  2019-02-14 10:29:03 اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت |  2019-02-14 10:22:06 إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب |  2019-02-14 10:12:17 نتنياهو يعتزم لقاء الوفد السعودي في مؤتمر وارسو |  2019-02-14 09:30:40 هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد |  2019-02-14 09:20:21 حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست |  2019-02-14 09:18:06 اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون |  2019-02-14 09:15:29 صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج |  2019-02-14 05:55:10 الأمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في الانتخابات ضمن الحركة العربية للتغيير، برئاسة الدكتور أحمد الطيبي، في المكان الرابع في قائمة الحركة للكنيست.



وأضاف الصرايعة، مدير كلية "مكام" للتوجيه المهني بيت بيرل في مدينة بئر السبع: "قمت بتسجيل إسمي ضمن قائمة المرشحين في الحركة العربية للتغيير، حيث ستجرى الانتخابات مرشحي الحركة للكنيست يوم غد الجمعة في مدينة قلنسوة".


وتعقيبا على الأنباء التي أكدت أن طلال القريناوي سيكون مرشح الحركة عن النقب في مكان مضمون، قال الصرايعة: "لا توجد لدي مشكلة أن أكون المرشح الثاني عن منطقة النقب، فيما إذا ترشح طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط السابق، في المكان الأول عن النقب، بصفته ممثلا عن أكبر تجمع سكاني عربي في الجنوب".


الصرايعة (47 عاما)، متزوج وأب لأربعة أولاد، يعيش في قرية مسلوبة الاعتراف في النقب. عمل في الماضي في سلك التعليم لمدة عشرين عاما، وفي السنوات الست الأخيرة أدار كلية للتعليم المهني في بئر السبع وعراد.




كلمات متعلقة

ابراهيم, الصرايعة, يعلن, ترشحه, للمكان, الـ, 4, ضمن, العربية, للتغيير,

تابعونــا

الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب 2019-02-14 | 12:34:53

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...

بحث سلطه التنفيذ والجباية يؤكد : اداره ذاتيه غير سليمه هي المسبب للوضع الاقتصادي السيئ في المجتمع العربي. بحث سلطه التنفيذ والجباية يؤكد : اداره ذاتيه غير سليمه هي المسبب للوضع الاقتصادي السيئ في المجتمع العربي. 2019-02-14 | 12:12:11

جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...

كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة 2019-02-14 | 11:21:18

شيّع آلاف القسماويين ، امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان...

صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت 2019-02-14 | 11:05:09

خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...

اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت 2019-02-14 | 10:29:03

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...

إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب 2019-02-14 | 10:22:06

عُقد مساء امس الأربعاء إجتماع بين الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي...

حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست 2019-02-14 | 09:20:21

تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب...

اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون 2019-02-14 | 09:18:06

جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ...

صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج 2019-02-14 | 09:15:29

اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...

منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف 2019-02-14 | 05:40:11

البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكالبنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية اشرف ابو كليب مقتل الشاب مداهمة محلات تجارية ضبط مبالغ اعتقالات سيارات مخدرات شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتسطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com