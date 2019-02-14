بحث, سلطه, التنفيذ, والجباية, يؤكد, :, اداره, ذاتيه, غير, سليمه, هي, المسبب, للوضع, الاقتصادي, السيئ, في, المجتمع, العربي.,

جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج بارزه من البحث. وهو العديد من المديونين من الوسط العربي تنتمي إلى عائلات ذو دخل واحد ومنخفض ونتيجة لذألك فإن مستوى معيشه هذا الأسر منخفض

السبب الرئيسي لدخولهم الى دوره الديون وفقا لأجابتهم للاستطلاع هو اداره اقتصاديه غير سليمهوحسب الاستطلاع من المشاركين العرب فيبدو انهم لا يتمتعون بالتعليم العالي ويفتقرون إلى المهارات الرقمية.في عام 2016 تم نشر بحث اولي حول هويه المديون بدائرة الإجراء وكان احد النتائج البارزة للدراسة هم ان نسبه المديونين العرب تفوق نسبتهم المئوية من عدد السكان. ولذألك كان حاجه ماسه لفهم افضل للسلوك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه الشريحة من المديونين.لقد قامت بهذه البحث من قبل السيده يولنده جولان من قسم التخطيط الاستراتيجي لسلطة التنفيذ والجباية.الهدف الرئيسي من البحث هو محاوله لفهم سلوكيات المديونين وطرق التعامل مع الدين في المجتمع العربي والتغيرات التي يمر بها المديون بحياته اليومية.تم فحص عينه عشوائية من منطقه جغرافية محدده 745 مديونين مخصوصين لدائرة الإجراء وتم التواصل معهم اولا هاتفياً وقسم منهم تم لقاء شخصي بمكان سكنهم لإعطاء وتلقى معلومات دقيقه. وتم التقسيم إلى ثلاثة أقسام جغرافية وهي الشمال. المثلث ومنطقه النقب ومعظم المشاركين هم رجالوفق المعطيات المديونين العرب نساء ورجال يختلفون من حيث التوظيف. معظمهم يعمل بأعمال يدويه باجر قليلنسبه مئوية ضئيلة تعمل بأعمال مكتبيه وهم من النساء وهنالك فرق كبير بين أعمال النساء من منطقه إلى أخرى مثال على ذالك فإن النساء العاملات في الجنوب هم قله ويعملون معظمهم في التدبير المنزليفي المثلث نصف النساء يعملن أعمال يدويه والنصف الاخر لا يعمل بتاتاًوفي الشمال اغلب النساء يعملن بأعمال مكتبيهاغلب المشاركين في البحث من الوسط العربي متزوجين ومعظمهم من الرجال ونسائهم لا تعمل والسبب الرئيسي لهذا وفقا للمشاركين عنايه بأحد من أفراد العائلة المقعد او بسبب التدبير المنزلييبلغ عمر المشاركين في الاستطلاع 41 عام عند فحص العمر الذي تم به فتح الملف نجد بأن معدل أعمارهم 28 سنه ويمكن الاستنتاج ان الفترة الزمنية التي يتواجد بها الملف هو 13 سنه.المشاكل الصحية عند العرب هي عائق اساسي وكبير في عدم الانخراط بسوق العمل اكثر من السكان اليهود فبسبب حالته الصحية يضطر إلى المكوث في البيت السبب الرئيسي والاساسي لتكوين الدين في كل المناطق هو السلوك الاقتصادي الغير صحيح وهذا ما أكده معظم المشاركين في البحث أضافه إلى غلاء