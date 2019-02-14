8, أماكن, بالعالم, تدفع, لمن, يقبل, الإقامة, فيها,

نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بثماني بقاع في العالم، نصفها في الولايات المتحدة، قالت إنها تعرض أموالا لكل من ينتقل للعيش فيها.

وفيما يلي أسماء تلك الأماكن والحوافز المالية التي تعرضها لجذب سكان جدد:1- لوكانا في إيطاليافي سفوح جبال إقليم بييمونتي شمالي إيطاليا تقبع قرية لوكانا الصغيرة التي تعاني من تناقص تعداد سكانها. وفي مسعى لإبقائها على قيد الحياة، يعرض عمدتها مبلغ تسعة آلاف يورو (10185 دولارا) لمن يختار الانتقال للإقامة فيها سواء من داخل إيطاليا أو خارجها.والشرط الوحيد أن يكون للمنتقل طفل، ولا يقل دخله السنوي عن ستة آلاف يورو (6790 دولارا) ويلتزم بالإقامة في المنطقة لفترة طويلة.2- بونغا في إسبانياتحيط بتلك القرية الواقعة على الساحل الشمالي لإسبانيا الشلالات وجبل وعر المسالك، ولا يتجاوز عدد سكانها ثمانمئة شخص، خمسون منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ولجذب أزواج شبان، تقدم لهم مبلغ ثلاثة آلاف يورو (3395 دولارا) مع حافز ثلاثة آلاف يورو أخرى لكل طفل يصطحبونه معهم أو يولد هناك.3- فيرمونت بالولايات المتحدةعرضت تلك الولاية -التي تشتهر بغاباتها الغناء ومنتجعات التزلج الفاخرة- اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي لنحو مئة من العاملين بالقطاع الرقمي للانتقال إليها مقابل عشرة آلاف يورو (11317 دولارا).ويٌشترط على مقدم الطلب أن يكون موظفا بدوام كامل بإحدى المؤسسات التجارية الموجودة خارج الولاية.4- ماين بالولايات المتحدةهذه الولاية موطن حديقة أكاديا الوطنية وعدد من البحيرات العظمى، وتأمل في استقطاب قوة عاملة من خلال برنامج إعفاء ضريبي يستفيد منه خريجو الجامعات.ولكي يصبح مقدم الطلب مؤهلا للحصول على هذا العرض، يشترط أن يكون قد حصل على درجته العلمية من إحدى الجامعات الأميركية بعد عام 2015.5- كانديلا في إيطاليامنذ عام 2017 وعمدة البلدة يعرض مبلغ ألفي يورو (2263 دولارا) لكل من يرغب في القدوم إلى هذه المستوطنة الواقعة في إقليم بوليا بجنوب إيطاليا والتي يعود تاريخها إلى حقبة العصور الوسطى.وتتراوح قيمة المنحة المادية -التي تعرضها البلدة للمنتقلين إليها- بين ثماني مائة يورو (905 دولارا) للعزاب وألفي يورو (2263 دولارا) للعائلات المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.وعلى السكان الجدد استئجار منزل في البلدة للعيش فيه بصفة مستديمة، وألا يقل الراتب السنوي عن 7500 يورو (8488 دولارا).6- تشيليتتطلع هذه الدولة الواقعة بقارة أميركا الجنوبية لاجتذاب أعداد جديدة من الراغبين في العيش بكنفها من جميع أرجاء العالم، تدفع لهم مبلغا يصل إلى ثمانين ألف دولار أميركي عبر برنامج مخصص لهذا الغرض.7- نيو هيفن بالولايات المتحدةتقدم نيو هيفن الواقعة في ولاية كونيكتيكوت للمنتقلين الجدد إليها قرضا تصل قيمته إلى ثمانين ألف دولار بدون فوائد على العشرة آلاف دولار الأولى التي يجب أن تُستغل كدفعة مقدمة لشراء منزل جديد.كما تضمن المدينة تعليما مجانيا في أي كلية بالولاية للطلاب المتخرجين من مدارس نيو هيفن العامة، علما بأن الرسوم الدراسية عادة ما تكلف أكثر من 22 ألف دولار في العام.8- ألاسكا بالولايات المتحدةتقع تلك الولاية -الفقيرة في عدد السكان الغنية بالنفط- في أقصى شمال الولايات المتحدة. وتوزع عبر صندوق ألاسكا الدائم عائداتها النفطية بالتساوي على جميع سكانها حتى الأطفال منهم.وتُدفع الأموال كأرباح سنوية (بلغت عام 2008 نحو 3269 دولارا للفرد). ويعني ذلك أن العائلة المكونة من أربعة أفراد تحصل على 13076. والعام الماضي دفعت لكل فرد من السكان مبلغ 1600 دولار.