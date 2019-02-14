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مبابي يتمنى خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد ليون الفرنسي، من الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وقال مبابي، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية: "سوف أشجع ليون الأسبوع المقبل ضد برشلونة".


وأضاف: "أريد أن تصل الأندية الفرنسية لأبعد نقطة ممكنة في البطولة الأوروبية هذا الموسم"


تصوير - afp




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