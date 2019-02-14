مبابي, يتمنى, خروج, برشلونة, من, دوري, أبطال, أوروبا,

وقال مبابي، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية: "سوف أشجع ليون الأسبوع المقبل ضد برشلونة".وأضاف: "أريد أن تصل الأندية الفرنسية لأبعد نقطة ممكنة في البطولة الأوروبية هذا الموسم"تصوير - afp

تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد ليون الفرنسي، من الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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