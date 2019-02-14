وقف, إنتاج, أكبر, طائرة, في, العالم, !!,

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج طائرات "إيه 380"، وتوقف تسليمها في 2021.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قالت شركة طيران الإمارات إنها توصلت إلى اتفاق مع إيرباص على تقليص طلبيتها الإجمالية لطائرات إيه 380 من 162 إلى 123 طائرة.وبدوره، قال إيندرز، في بيانه "نتيجة قرار شركة طيران الإمارات هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات (إيه 380)"، موضحا أن هذا ألأمر "يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021".وذكرت طيران الإمارات، في بيان، أنها طلبت بدلا من طائرات "إيه 380"، شراء أربعين طائرة "إيه 330- نيو"، وثلاثين "إيه 350"، قيمتها 21.4 مليار دولار.وأشارت طيران الإمارات، وهي أكبر مشتر للطائرة إيه 380، إلى أنها ستتسلم 14 طائرة منها بدءا من 2019 وحتى نهاية 2021.وتعد إيرباص إيه 380 أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي ذات طابقين، وتعمل على أربع محركات نفاثة، من نوع رولز رويس ترنت 900.