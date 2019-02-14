كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة

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مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...
قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...
خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...
عُقد مساء امس الأربعاء إجتماع بين الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي...
تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب...
جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ...
اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...
البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون...