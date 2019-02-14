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كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة



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شيّع آلاف القسماويين ،  امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان "  (55 عاما ضحية جريمة  القتل امس الاول الثلاثاء ؛ حيث انطلقت الجنازة من بيت الفقيد باتجاه مسجد الشهداء وهناك اقاموا صلاة الجنازة ومن ثم  الى مقبرة الشهداء ..

 الشيخ اياد عامر القى موعظة دينية ارشادية مع انتهاء مراسم الدفن حيث قدم التعازي الى اهل الفقيد والى عموم الاهالي في كفرقاسم وقال :" في مثل هذه الظروف لا بد ان يكون تقوى الله امامنا وان لا نسعى لبث الفتنة حيث ان الفتنة والفساد اعظم خطرا من القتل .. الشهيد الحاج علي طه " ابو اركان " نشهد انه الرجل المحب , رجل الاخلاق , رجل الدين , رجل المساجد , رجل الرياضة , نشهد انه كان يوميا من الأوائل في الصف الأول في صلاة الفجر في مسجد الشهداء , ابو اركان رجل احبه الكبير والصغير رجل احب بيته واهل بيته ...


واضاف :" ايها الشباب عليكم بالعبرة , عليكم بالنظر الى أنفسكم كفوا عن الخلافات وانظروا الى الله , عليكم بالتنازل ومن تنازل فقد رفعه الله .. لا تاخذوا التنازل والصفح انه خسارة .. لا بل هي الرفعة والقيمة , هؤلاء من يقدرهم ديننا الحنيف .. تذكروا ان الخطا والتسرع قد يؤدي الى دمار بيت او بيوت ...ارحموا انفسكم واهليكم ولا تحزنزا بل احزنوا على انفسكم .. 



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