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صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات مركبات في قرية اسكاكا قضاء سلفيت.



وقالت مديرة العلاقات العامة والاعلام في محافظة سلفيت ريم زيدان في اتصال هاتفي لـوكالة  وطن الفلسطينية ، إن مستوطنين اقتحمو القرية في ساعات الفجر الاولى بأعداد كبيرة وتوافدو الى على شكل مجموعات، مضيفة أنهم توزعو الى 3 مجموعات في اول القرية ومنتصفها وخطو شعارات عنصرية على جدران المنازل ومركبات المواطنين واعطبوا اطاراتها.




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