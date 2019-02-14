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أفضل المواد الغذائية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينصح بعض الأخصائيين الأمريكيين مرضى ارتفاع ضغط الدم بإضافة منتجات غذائية معينة إلى نظامهم الغذائي، تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.



وتفيد "Express.co" بأن هذه المنتجات هي:


- عصير الطماطم 


كثيرا ما يسبب ارتفاع مستوى عنصر الصوديوم في الجسم ارتفاع ضغط الدم، حيث يشير الأطباء إلى أن تراكم عنصر الصوديوم في جسم الإنسان يؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية، ويسبب الخفقان، كذلك فمن الملاحظ أن الصوديوم يتراكم في الجسم بصورة أسرع مع التقدم في العمر.


وبما أن عنصر البوتاسيوم يمكنه موازنة مستوى الصوديوم في جسم الإنسان، فينصح بتناول عصير الطماطم الغني بالبوتاسيوم، حيث يشير الأطباء إلى أن جسم الإنسان البالغ يجب أن يحصل يوميا على 3500 ميلليغرام من البوتاسيوم. كما أوضحت التجارب أن ضغط الدم يرتفع بانتظام لدى الأشخاص البالغين الذين لا يحصلون على نسبة كافية من البوتاسيوم، وكوب واحد من عصير الطماطم يحتوي على النسبة اليومية اللازمة لجسم الإنسان من هذا عنصر.


- الزبادي


ينصح أطباء بتناول الزبادي الطبيعي خمس مرات في الأسبوع من أجل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث يعد الزبادي من المنتجات التي تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في إخراج الأملاح الزائدة، التي يؤدي ارتفاع نسبتها إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن الزبادي يحتوي على الكالسيوم والبروتين الضروريين للجسم.


كذلك ينصح الأطباء بتناول منتجات أخرى بصورة دورية منتظمة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم مثل: لحوم الدجاج، لحوم البقر، الأسماك، الموز، البروكولي، المكسرات.




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