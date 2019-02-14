"يويفا", يوضح, سبب, إلغاء, هدف, أياكس, أمام, ريال, مدريد,

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط الأول أمام ريال مدريد في المواجهة التي انتهت 2-1 للنادي الملكي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعقب "يويفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد المباراة: "في الدقيقة 38 من مباراة أياكس وريال مدريد، أحرز نيكولاس تاغليافيكو هدفا برأسه والذي تم إلغاؤه بتقنية الفيديو المساعد، إذ أدرك الحكم أن توسنا تاديتش، كان في موقف تسلل، ومنع حارس المرمى".وأضاف: "منع اللاعب لحارس المرمى من اللعب أو إمكانية الوصول إلى الكرة أثناء لعب الكرة الرأسية، كان مخالفا لبروتوكول (الفار) وإلغاء الهدف كان قرارا صحيحا".