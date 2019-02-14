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اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد اعتقاله امس الاربعاء بشبهة حيازة سلاح ومخدرات.



وجاءنا من الشرطة انها عثرت خلال تفتيش في بيت باللد على نصف كلغم مخدرات من نوع ماريحوانا ومسدس من نوع جلوك .


واكدت الشرطة استمرار حملاتها بحثا عن الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي .




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