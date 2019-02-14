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إتفاق مبدئي على التحالف بين العربية للتغيير وشخصيات سياسية بارزة من النقب



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عُقد مساء امس الأربعاء إجتماع بين الحركة العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي والمحامي أسامة السعدي الأمين العام للحزب وشخصيات سياسية نقباوية إعتبارية بخصوص إنتخابات الكنيست ال ٢١، وتوصّل الأطراف لإتفاق مبدئي على أن تكون شخصية قيادية من النقب ضمن قائمة العربية للتغيير.



وأجمع الحضور على ضرورة دعم قائمة العربية للتغيير، التي كانت قد ضمت اليها ناصرتي بعد اتفاق مع رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام، وتعزيز مكانتها، كما وأعلنت المجموعة النقباوية عن دعمها التام للعربية للتغيير التي تعتبرها الخيار الأفضل والأنسب للنقب.


وقال رئيس الحركة العربية للتغيير د. أحمد طيبي: أن النقب الذي نكنّ له كل الإحترام والتقدير سيكون ممثلاً في القائمة التي ستخوض إنتخابات الكنيست، كما ونولي النقب إهتماماً كبيراً ونعتبره المنطقة السياسية الساخنة.


وقال طلال القريناوي - رئيس بلدية رهط السابق: نُثمّن هذا الموقف المشرّف للعربية للتغيير ونحن على إستعداد تام لدعمها بكل قوة وإنجاح هذه القائمة.




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- عادل ابو شمله
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