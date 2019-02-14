نتنياهو, يعتزم, لقاء, الوفد, السعودي, في, مؤتمر, وارسو,

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نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بثماني بقاع في العالم، نصفها في الولايات...
عثرت قوات الأمن السورية على جثة الطفل نصر الله الناصر عقب يوم من اختفائه في أحد...
اضطرت طائرة أميركية إلى القيام بهبوط اضطراري جراء مطبات هوائية عنيفة أسفرت عن...
أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة "رسائل علوم الأرض والكواكب"، أن تركيا تعرضت صيف 2016...
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق...
ادعت هيئة الاستخبارات في جيش الاسرائيلي في تقييمها للعام الحالي إلى ان طهران قد...
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...
وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة...
تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره...