نتنياهو, يعتزم, لقاء, الوفد, السعودي, في, مؤتمر, وارسو,

أعلن بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو​​​ للشرق الأوسط: "نعم".وقال نتنياهو أن حضور مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط إلى جانب دول عربية يشكل "منعطفا تاريخيا".وكان نتنياهو قد اجتمع امس بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مقر اقامته في وارسو.