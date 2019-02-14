هزات, أرضية, استمرت, 50, يوما, في, تركيا, ولم, يشعر, بها, أحد,

كلمات متعلقةهزات, أرضية, استمرت, 50, يوما, في, تركيا, ولم, يشعر, بها, أحد,
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق...
ادعت هيئة الاستخبارات في جيش الاسرائيلي في تقييمها للعام الحالي إلى ان طهران قد...
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...
وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة...
تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره...
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب...
قررت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في...
فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات المصرية حظر لعبة “بابجي” رسمياً، بعد أن تسببت في...
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من مغبة التدخل...