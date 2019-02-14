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هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة "رسائل علوم الأرض والكواكب"، أن تركيا تعرضت صيف 2016 لسلسلة من الهزات الأرضية استمرت 50 يوما، دون أن يشعر بها أحد.



ووفقا للدراسة التي أجريت، فقد كانت الهزات ناجمة عن زلزال يعرف بالانزلاق البطيء وهو على النقيض من الزلازل المعروفة، التي تحدث نتيجة الاصطدامات أو التحركات المفاجئة للصفائح التكتونية، ويحدث بسبب الانزلاق البطيء للصفائح التكتونية المكوّنة للقشرة الأرضية والتي تحرر طاقتها المحتبسة بصورة بطيئة على مدار أسابيع أو أشهر.


وقالت المشرفة على الدراسة باتريشيا غارزون الباحثة في مجال الجيوميكانيك في المركز الألماني للأبحاث الجيولوجية في بوتسدام، إنه يمكن تسميه هذا النوع من الزلازل بالوهمية.


وأطول انزلاق بطيء من هذا النوع تم تسجيله في ألاسكا واستغرق تسع سنوات على الأقل ودفعت هذه المدة الطويلة الباحثين إلى افتراض أن ذلك كان يحدث في المنطقة بصورة دائمة.




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