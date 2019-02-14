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مزارعون يسكبون الحليب على السيارات المارة احتجاجا على تراجع سعره



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مزارعون يسكبون الحليب على السيارات المارة احتجاجا على تراجع سعره




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