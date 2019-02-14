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ولي العهد محمد بن سلمان يصعد إلى سطح الكعبة المشرفة



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ولي العهد محمد بن سلمان يصعد إلى سطح الكعبة المشرفة




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