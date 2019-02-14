«الريش», يمنح, هيفاء, وهبي, سحرًا, خاصًا, ..., اليكم, سعر, ثوبها,

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

هيفاء تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة مبهرة، حيث أطلت بفستان أبيض قصير، فوقه معطف من الريش الأبيض، من توقيع المصمم زهير مراد، ويبلغ سعره نحو 4,385 دولار أميركي.الفنانة اللبنانية انتعلت حذاء طويل باللون الأبيض مزين بـ “الشراشيب”، من ماركة jimmy choo، ويبلغ ثمنه 1,450 دولار أميركي، وأمسكت بحقيبة صغيرة جمعت بين اللونين الأصفر والوردي من ماركة j.w Anderson.هيفاء أكملت إطلالتها بنظارة شمسية باللون الأسود، على الرغم من أن الصور التقطت ليلا، وتركت شعرها الوردي الطويل منسدلا.وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد دشنت موقعاً إلكترونياً لعلامتها التجارية الجديدة في عالم الأزياء «Beau Voyou»، عنوان الموقع هو «www.beauvoyou.com.»، وقد طرحت هيفاء عليه أول مجموعة، بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب، حيث أعربت الفنانة عن سعادتها بهذه الخطوة، والتي اعتبرتها رسالة حب.هيفاء أكدت أن فكرة إطلاق خط أزياء كان حلم وتحقق، حيث كتبت: «هالحلم صار فكرة، وهالفكرة بتحمل كتير معاني بتعنيلي وبتعنيلكم. Beau Voyou مش بس خط ازياء وقطع مصممة».