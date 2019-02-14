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تركي اعتدى على 3 نساء.. وأطلق سراحه بعد "عذر عجيب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفرجت السلطات في محافظة أنطاليا التركية، عن شاب تورط في الاعتداء على 3 نساء ثم اعتبر اعتداءه بمثابة "خطأ بسيط" لأنه كان ينوي استهداف أخريات.



وبحسب صحيفة "حرييت ديلي"، فإن الشاب ميرت.ك الذي يعمل حلاقا ويبلغ من العمر 22 عاما، تم اعتقاله بعدما هجم على ثلاث نساء، يوم الاثنين الماضي.


وكانت إحدى النساء الثلاث تسير في الحديقة، وأصيبت بوركو برشان البالغة من العمر 36 عاما، بجروح خطيرة خلال حادثة الضرب التي أثارت غضبا واسعا.


وقال المشتبه فيه بعد اعتقاله من قبل الشرطة "لقد اعتقدت أن الأمر يتعلق بنساء أعرفهن، ولم أكتشف أني على خطأ إلا بعدما لكمت اثنتين منهن".


وأضاف أنه النساء الثلاث اللائي هاجمهن بدون وجه حق، دخلن أيضا في شجار معه وقمن بضربه، وأضاف أنه لن يرفع ضدهن أي دعوى قضائية.


وتم الإفراج عن المعتدي بشرط الارتياد الدائم لمركز الشرطة إلى حين البت في القضية التي أعادت تعنيف النساء في تركيا إلى الواجهة.


وما تزال إحدى النساء في المستشفى من جراء الكسور التي أصيبت بها على مستوى الأنف والرأس، أما المرأتان الأخريان فأصيبتا بجروح خفيفة.




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