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حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست



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تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب منتسبو الحزب، وعددهم أكثر من 20 ألفا، قائمة مرشحيه للكنيست في تصويت محوسب.



ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في ساعات الليل. ويشار الى ان النائبة تامار زاندبرغ تتراس هذا الحزب ومن بين المتنافسين النائب عيساوي فريج الذي هذه هي ثاني فترة ولاية له في الكنيست. ومن المقرر ان تفتح مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة الثانية عصرا على ان تنتهي عملية التصويت في الساعة العاشرة مساء.







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