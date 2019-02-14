حزب, ميريتس, يختار, اليوم, قائمة, مرشحيه, للكنيست,

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جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ...
اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...
البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون...
تجرى غدا الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...
جاء فيبيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
عملت ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بمساعدة رافعة خاصة على اخماد حريق شبّ مساء اليوم...
يقوم مجلس كفر مندا المحلي بالتعاون مع وزارة المواصلات بالعمل على مشروع واسع...
اقدم مجهولون مساء اليوم الاربعاء بالقاء قنبلة على منزل في حي المحاميد بمدينة ام...
عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...
في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...