تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 09:30:40 هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد |  2019-02-14 09:20:21 حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست |  2019-02-14 09:18:06 اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون |  2019-02-14 09:15:29 صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج |  2019-02-14 05:55:10 الأمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو |  2019-02-14 05:40:11 منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف |  2019-02-13 23:30:46 تقارير عبرية: ايران تحاول جعل العراق منصة ضد اسرائيل |  2019-02-13 22:24:10 انقاذ 5 اشخاص فقدت اثارهم في البحر الميت |  2019-02-13 22:20:29 مصابون وتخليص عالقين بينهم اطفال اثر اندلاع حريق داخل مبنى في القدس |  2019-02-13 23:13:04 مشروع واسع لتطوير البنية التحتية والشوارع في كفر مندا |  2019-02-13 23:07:41 اصابة بالهلع اثر القاء قنبلة على منزل في ام الفحم |  2019-02-14 00:06:16 خبرة ريال مدريد تحبط إبداع أياكس |  2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة متوسطة لرجل جراء احتراق بيت في الشيخ دنون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا من الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "شبّ حريق في مبنى مكون من 3 طوابق قيد الانشاء في الشيخ دنون، هذا وعمل الطاقم على انقاذ عالق وإخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق" .





كلمات متعلقة

اصابة, متوسطة, لرجل, جراء, احتراق, بيت, في, الشيخ, دنون,

تابعونــا

حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست حزب ميريتس يختار اليوم قائمة مرشحيه للكنيست 2019-02-14 | 09:20:21

تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية ("البرايمريز") في حزب ميرتس اليساري حيث ينتخب...

صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج 2019-02-14 | 09:15:29

اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...

منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف 2019-02-14 | 05:40:11

البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون...

النائب عيساوي فريج: دعمكم ضروري لمواصلة عملي البرلماني في الكنيست الـ 21 النائب عيساوي فريج: دعمكم ضروري لمواصلة عملي البرلماني في الكنيست الـ 21 2019-02-13 | 21:26:20

تجرى غدا الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...

انقاذ 5 اشخاص فقدت اثارهم في البحر الميت انقاذ 5 اشخاص فقدت اثارهم في البحر الميت 2019-02-13 | 22:24:10

جاء فيبيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...

مصابون وتخليص عالقين بينهم اطفال اثر اندلاع حريق داخل مبنى في القدس مصابون وتخليص عالقين بينهم اطفال اثر اندلاع حريق داخل مبنى في القدس 2019-02-13 | 22:20:29

عملت ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بمساعدة رافعة خاصة على اخماد حريق شبّ مساء اليوم...

مشروع واسع لتطوير البنية التحتية والشوارع في كفر مندا مشروع واسع لتطوير البنية التحتية والشوارع في كفر مندا 2019-02-13 | 23:13:04

يقوم مجلس كفر مندا المحلي بالتعاون مع وزارة المواصلات بالعمل على مشروع واسع...

اصابة بالهلع اثر القاء قنبلة على منزل في ام الفحم اصابة بالهلع اثر القاء قنبلة على منزل في ام الفحم 2019-02-13 | 23:07:41

اقدم مجهولون مساء اليوم الاربعاء بالقاء قنبلة على منزل في حي المحاميد بمدينة ام...

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات ضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل ضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرالمدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة جنوب مخدرات حشيش تهريب محاولة اعتقال مشتبهين عرباصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى الثانوية التكنولوجية البنات سخنين يركا كلية تحتفل تخريج الفوج الخامس من طالباتها مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com