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صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة هناك .

وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.

ومن المتوقع ان تشتد وتيرة تساقط الثلوج خلال الساعات القريبة .




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