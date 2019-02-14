صور - اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج

اغلق صباح اليوم الخميس موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة هناك .وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.ومن المتوقع ان تشتد وتيرة تساقط الثلوج خلال الساعات القريبة .

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