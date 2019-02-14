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منخفض جوي اليوم يصل ذروته السبت - امطار غزيرة وعواصف



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 البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد خلال المساء والليل الى بعض المناطق الوسطى والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .


المنخفض يتعمق يوم الجمعة ، لذا يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وماطراً في المناطق الشمالية وتمتد الامطار تدرجياً خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق والأمطار تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .
أما السبت، فيكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط   زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.     

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال أيام تأثير المنخفض من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.




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