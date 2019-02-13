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تقارير عبرية: ايران تحاول جعل العراق منصة ضد اسرائيل



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ادعت هيئة الاستخبارات في جيش الاسرائيلي في تقييمها للعام الحالي إلى ان طهران قد تحاول بناء منشآت عسكرية وصاروخية في العراق، في أعقاب الضربات الإسرائيلية الموجَّهة للأهداف الإيرانية في سوريا.  وذكرت هيئة الاستخبارات الاسرائيلية ان ذلك يُلزم اسرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحوّل الانتشار الإيراني الى تهديد عسكري.
تقارير عبرية: ايران تحاول جعل العراق منصة ضد اسرائيل




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