النائب, عيساوي, فريج:, دعمكم, ضروري, لمواصلة, عملي, البرلماني, في, الكنيست, الـ, 21,

تجرى الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية للحزب المكونة من الف شخص.

وسيقوم المنتسبون وعددهم حوالي 20 الف منتسب من بينهم 6000 عربي بالتصويت للمرشحين وعددهم 23 مرشحاً من شرائح مجتمعية متنوعة.يشار الى ان اكبر تجمع للعرب هو كفر قاسم حيث سجل عدد المنتسبين لميرتس 1157 منتسباً.وتعتبر تل ابيب اكبر تجمع للمنتسبين اذ يصل الى 3273 منتسبا من اليهود والعرب.وستنطلق عملية التصويت في الساعة الثالثة وحتى التاسعة في غالبية المناطق عدا تل ابيب اذا ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.وتوجه النائب عيساوي فريج ابن كفر قاسم للمصوتين قائلاً:" عملت في السنوات الست الاخيرة لتقوية ميرتس في المجتمع العربي ونجحت بتحويله الى خيار حقيقي للصوت الشعبي العربي.ميرتس هو الحزب الوحيد الذي يتقبل هويتي كإبن للشعب الفلسطيني ومواطن في اسرائيل، الحزب الوحيد الذي يقترح علينا نحن العرب في اسرائيل شراكة حقيقية". وانهى النائب فريج يقول:" اطلب تأييدكم لي حتى استطيع مواصلة عملي البرلماني في الكنيست الـ 21 ايضاَ، وحتى يبقى ميرتس رمزا للشراكة العربية اليهودية".