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انقاذ 5 اشخاص فقدت اثارهم في البحر الميت



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جاء فيبيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول فرقة متنزهين أب و5 من أبنائه الذين دخلوا صباح هذا اليوم الى وادي الدرج في منطقة البحر الميت ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال معهم.


قوات من الشرطة ومتطوعو وحدة الإنقاذ مجيلوت التابعة للشرطة قاموا بعمليات مسح وتفتيش بهدف العثور عليهم.
بمساعدة مروحية شرطية تم العثور على ما يبدو على الأب وابنائه.
انقاذ 5 اشخاص فقدت اثارهم في البحر الميت




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