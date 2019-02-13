اصابة, بالهلع, اثر, القاء, قنبلة, على, منزل, في, ام, الفحم,

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اقدم مجهولون مساء اليوم الاربعاء بالقاء قنبلة على منزل في حي المحاميد بمدينة ام الفحم مما ادى الى اصابة بعد السكان بالهلع .

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