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اصابة بالهلع اثر القاء قنبلة على منزل في ام الفحم



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اقدم مجهولون مساء اليوم الاربعاء بالقاء قنبلة على منزل في حي المحاميد بمدينة ام الفحم مما ادى الى اصابة بعد السكان بالهلع .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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