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خبرة ريال مدريد تحبط إبداع أياكس



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 60، وأسينسيو في الدقيقة 87، بينما سجل حكيم زياش هدف أياكس أمستردام في الدقيقة 75.
ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، 5 مارس المقبل، حيث وضع الملكي قدما في الدور ربع النهائي.




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