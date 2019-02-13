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بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال



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عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا جلسة عمل مع مهندسة لواء الشمال في وزارة البيئة، ووفد مرافق من سلطة حماية الطبيعة، وذلك في اطار تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وسلطة حماية الطبيعة، ضمن المشاريع المرتبطة بالبيئة والحفاظ على البيئة، وسبل مساعدة الوزارة في تيسير المسارات البيروقراطية في مسار اقامة المنشئات الهندسية للصرف الصحي وأنابيب التجميع التي تواجه مسارات بيروقراطية طويلة في مسار الترخيص.  وشارك في الجلسة، كل من مهندسة لواء الشمال في وزارة البيئة، ايرا لفينسكي، ايلان جازمي من سلطة الطبيعة ووفد مرافق ومن طرف مياهكم، شارك المدير العام، صلاح نصار، مهندس الاتحاد، شادي خوري، مدير قسم المياه احمد عواودة، مدير الدائرة المالية، ادهم نصار، مديرة مكتب المدير العام، شيرين ابو داهود والمهندس ياسر مخول.وعرض الاتحاد سبل التعاون الممكنة مع وزارة البيئة، كما عرض مسار عمل الاتحاد والذي تبلغ منطقة نفوذه 50 كلم مربع، والتي تتطلب انشاء انابيب تجميع رئيسية لمعامل تطهير مياه الصرف الصحي، على طول 40 كلم، في اربع معامل مختلفة، وكذلك شبكات محلية بطول 302 كلم، ومثلها في شبكة المياه.  49 مليون شيكل استثمار قريب في منشئات هندسية  وعرض الاتحاد التحديات التي يواجهها بسبب الطبيعة الجغرافية التي تتطلب 11 محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، واستثمار قريب في محطات ضخ قيد الترخيص في هذه المرحلة ب 49 مليون شيكل في بلدات الاتحاد، اضافة لاستثمار قريب في انبوب التجميع الرئيسي من البعينة نجيدات نحو معمل البطوف ب24 مليون شيكل، واستثمارات هائلة قادمة في معامل معالجة المياه في دوفرات والسجرة.





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