الناصرة:فرقة, الايقاع, من, مدرسة, القسطل, يقدمون, عرضاً, رائعاً, في, البلدية,

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة لمبنى بلدية الناصرة يرافقهم طاقم من الهيئة التدريسية بغرض التعرف على مبنى البلدية الجديد وتقديم عرض فني في ساحة البلدية.

نواب رئيس البلدية سمير سعدي و سامية ابو الرب استقبلوا الطلاب و معلميهم ، بعد ذلك قام رئيس البلدية السيد علي سلام باستقبالهم في ساحة البلدية مرحباً و قدم لهم شرح وافٍ عن دار البلدية الحديثة و التي تعتبر مفخرة عمرانية و أعطت للمدينة زخمٍ و هوية بحيث كانت امنية لكل مواطن نصراوي و دعاهم للتجوال في مبنى البلدية الواسع و العصري . و شكر المعلمين و الطلاب على اهتمامهم بزيارة دار البلدية و على تقديم عرضهم الفني الرائع و قام رئيس البلدية بمشاركة الطلاب في عرضهم......