السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية. وأوضح السفير نقلي، اليوم الاربعاء أن هذا المبلغ قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019. وأكد أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.