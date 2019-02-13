تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن



  |     |   اضافة تعليق



تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار عنيف بين مجموعة من الشبان.


نقل على اثرها الى مستشفى الناصرة (الانجليزي) حيث وصفت اصابته بالمتوسطة
وبعد استدعاء الشرطة الى المستشفى والبدء بالتحقيقات تم اعتقال فتى (13 عاما) للاشتباه بضلوعه في عملية الطعن وتم نقله الى محكمة الناصرة لتمديد اعتقاله حتى استكمال التحقيق

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن




كلمات متعلقة

عيلوط:, اصابة, متوسطة, لفتى, (15, عاما), اثر, تعرضه, للطعن,

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي 2019-02-13 | 11:48:53

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق...

استبيان رضى المتعالجين القطري لسنة 2018 - مستشفى الناصرة الإنجليزي يتبوأ المرتبة الاولى في البلاد استبيان رضى المتعالجين القطري لسنة 2018 - مستشفى الناصرة الإنجليزي يتبوأ المرتبة الاولى في البلاد 2019-02-13 | 11:01:53

في استبيان أجرته وزارة الصحة بشكل مدروس بين ١١ ألف متعالج في البلاد، في أقسام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالبث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوححريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءشاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةبث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي ديبورتيفو لاكورونا اتلتيكو مدريد مباشر بث مباراة الدوري الاسباني كرة القدم طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب اطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة قنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com