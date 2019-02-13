عيلوط:, اصابة, متوسطة, لفتى, (15, عاما), اثر, تعرضه, للطعن,

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار عنيف بين مجموعة من الشبان.





نقل على اثرها الى مستشفى الناصرة (الانجليزي) حيث وصفت اصابته بالمتوسطةوبعد استدعاء الشرطة الى المستشفى والبدء بالتحقيقات تم اعتقال فتى (13 عاما) للاشتباه بضلوعه في عملية الطعن وتم نقله الى محكمة الناصرة لتمديد اعتقاله حتى استكمال التحقيق