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الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب "تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال".



وأعلنت المفوضية الأوروبية، إدراج السعودية وبنما ونيجيريا على القائمة السوداء، لتشمل بذلك 23 دولة ومنطقة.




ومن حق الدول الـ28 للاتحاد إلغاء هذا القرار عبر التصويت ضده بالأغلبية المشروطة، لكن مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، أعربت، أثناء مؤتمر صحفي عن قناعتها بأن دول الاتحاد لن تمنعه.


وإلى جانب التأثير السلبي على سمعة المدرجين، سيعقد هذا الإجراء أيضا العلاقات المالية بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين على البنوك الأوروبية إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة




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