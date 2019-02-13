وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن: "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذًا.ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.