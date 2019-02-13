تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روحاني : نعيش ظروف حرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية تسببت بضغوط على الشعب الإيراني، وإن على جميع التيارات في إيران أن تشعر بأن البلاد تعيش ظروف حرب.


ونقل مراسلنا عن روحاني، تأكيده استعداد طهران للتفاوض حول قضايا خاصة، شريطة الحفاظ على حقوق إيران بعيدا عن ممارسة الضغوط والقوة.



وأوضح أنه "في حال خضعت إيران لأمريكا في الخطوة الأولى، فإنها ستخضع حتى النهاية، وستفقد عزتها وقوتها وهويتها"، مشيرا إلى أنه لا فائدة من الاستسلام أمام أمريكا، وأن "الحكومة تقف في الصف الأول في مواجهتها وعلينا أن نصمد".




كلمات متعلقة

روحاني, :, نعيش, ظروف, حرب,

تابعونــا

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار 2019-02-13 | 20:23:38

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة...

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019-02-13 | 15:50:12

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على...

الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" 2019-02-13 | 15:50:36

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة...

للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار 2019-02-13 | 15:50:19

تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار ما اعتبره...

الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو 2019-02-13 | 14:50:18

قررت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع الذي اختتم اليوم الثلاثاء في...

مصر .. دكتور يخطب صيدلانية من لعبة “بابجي” مصر .. دكتور يخطب صيدلانية من لعبة “بابجي” 2019-02-13 | 11:39:50

فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات المصرية حظر لعبة “بابجي” رسمياً، بعد أن تسببت في...

روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة التدخل في فنزويلا 2019-02-13 | 11:00:01

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي مايك بومبيو من مغبة التدخل...

بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة بريطانية "لم تعرف أنها حامل" إلا بعد الولادة 2019-02-13 | 10:25:26

قالت امرأة بريطانية، إنها دخلت المستشفى لأجل العلاج من تعفن في الدم أدى إلى...

بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة بعد الاعتذار.. ترامب يطلب من إلهان عمر الاستقالة 2019-02-13 | 10:17:23

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اعتذار عضو الكونغرس الجديدة إلهان عمر عن...

ترامب يطالب نائبة أمريكية مسلمة بالاستقالة بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل ترامب يطالب نائبة أمريكية مسلمة بالاستقالة بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل 2019-02-13 | 08:48:48

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية المسلمة في كونغرس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفاالمدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطنتخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com