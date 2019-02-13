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لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من سطح أحد الأبنية العالية في تايلاند، لكنها نجت لسبب بسيط تعلق بملابسها.



وذكر موقع "Coconuts"، أن الطفلة كانت في زيارة مع أقاربها لوالدها الذي يرقد في مستشفى مدينة كانتشانابوري، في 10 فبراير الجاري. لكن إهمال الأهل وتركهم للطفلة دون رقابة جعلها تصعد لتلعب على سطح مبنى المستشفى المؤلف من 7 طوابق.




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