تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة، بقايا هيكل عظمي لفتاة عمرها 13 عاما داخل قبر.



وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الموقع يعود إلى نهاية عصر الأسرة الثالثة قبل 4600 سنة، إلا أن حقيقة وفاة الفتاة غير واضحة المعالم.


ووجد العلماء أن القبر كان فارغا باستثناء وجود الهيكل العظمي الذي دُفن في وضع القرفصاء، ولكنهم وجدوا أيضا رأسين، يرجح أنهما يعودان لثورين، و3 أوان خزفية مصنوعة من الفخار، يمكن أن تكون موضوعة لأغراض جنائزية.




كلمات متعلقة

هيكل, غامض, لفتاة, دُفنت, "بوضعية, غريبة", قرب, هرم, مصري!,

تابعونــا

لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو 2019-02-13 | 15:50:03

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...

"غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها "غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها 2019-02-13 | 13:00:11

بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق "Google Maps" المخصص...

لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود 2019-02-13 | 12:00:19

تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...

الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم 2019-02-13 | 11:00:30

دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف...

بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! 2019-02-13 | 10:00:54

نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ...

بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! 2019-02-13 | 08:37:06

قرر رئيس بلدية في بلدة شمال فرنسا حظر النباح المفرط للكلاب في الأماكن العامة،...

فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب 2019-02-12 | 15:50:40

يعاني تلميذ هندي يدعى لاليت باتيدار من "متلازمة الذئب"، التي جعلت وجهه مغطى بالشعر...

كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ 2019-02-12 | 13:00:55

نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح...

اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم 2019-02-12 | 11:40:03

كشف موقع "ذا ديلي بيست"، هوية الشخص الذي قام بتسريب رسائل حميمية لأغنى شخص في...

اكتشف "ثغرة " بالصراف الآلي .. وسحب مليون دولار اكتشف "ثغرة " بالصراف الآلي .. وسحب مليون دولار 2019-02-12 | 10:45:34

قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار شاهدوا تساقط خفيف ثلوج القدس رام الله بدء امطر يذوباصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدساصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com