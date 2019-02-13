اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة، بقايا هيكل عظمي لفتاة عمرها 13 عاما داخل قبر.

وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الموقع يعود إلى نهاية عصر الأسرة الثالثة قبل 4600 سنة، إلا أن حقيقة وفاة الفتاة غير واضحة المعالم.ووجد العلماء أن القبر كان فارغا باستثناء وجود الهيكل العظمي الذي دُفن في وضع القرفصاء، ولكنهم وجدوا أيضا رأسين، يرجح أنهما يعودان لثورين، و3 أوان خزفية مصنوعة من الفخار، يمكن أن تكون موضوعة لأغراض جنائزية.