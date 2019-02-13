تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان أصبح أكبر مما كان عليه في خمسينيات القرن الماضي.



ولاحظ القائمون على الدراسات أن متوسط عمر الذكور عام 2017 أصبح 70.5 سنة، فيما كان 48 سنة فقط عام 1950، أما متوسط عمر الإناث فأصبح 76 سنة، بدلا من 53 سنة، مع بداية الخمسينيات من القرن الفائت.


كما بينت نتائج الدراسات أن معدلات وفيات الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ففي النصف الأول من القرن الماضي، كان يموت واحد من كل 5 أطفال قبل أن يكمل عامه الخامس، أي نحو 20% من الأطفال، فيما انخفضت هذه النسبة لأقل من 3.9% عام 2017، رغم كل النزاعات والحروب التي مر بها العالم في العقد الفائت.


ويرجح الخبراء أن هذا الارتفاع الملحوظ في متوسط عمر الإنسان يعود إلى النهضة الكبيرة التي حصلت في عالم الطب، وابتكار عقاقير طبية جديدة، وزيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية.




كلمات متعلقة

دراسات:, عمر, الإنسان, بات, أطول, مما, كان, عليه, سابقا,

تابعونــا

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان 2019-02-13 | 14:50:25

اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من...

بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية 2019-02-13 | 13:00:27

أفادت صحيفة "The Mirror" بأن عملية غير اعتيادية وغير شائعة أجريت في بريطانيا على جنين...

الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم 'مبالغ فيه'؟ 2019-02-13 | 12:00:17

رغم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه...

فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول 2019-02-13 | 11:00:06

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...

أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! 2019-02-13 | 10:00:24

كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش...

الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم 2019-02-13 | 08:47:51

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.1 مليار شاب عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع بسبب...

كبسولة تغني عن حقن الأنسولين كبسولة تغني عن حقن الأنسولين 2019-02-12 | 15:50:22

تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن...

عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب 2019-02-12 | 14:50:34

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن مبيعات أحد العقارات الطبية ترتفع بشكل ملحوظ في...

7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 2019-02-12 | 13:00:59

يتعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك...

اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" 2019-02-12 | 11:45:38

يتوجه سنويا آلاف السياح إلى منطقة البحر الميت، قصد العلاج الطبيعي الذي يشتهر به...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيت لحم القاء قنبلة بيت فيرا بابون رئيسة بلدية اعتقالات زجاجات حارقة حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد مثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليحورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com