دراسات:, عمر, الإنسان, بات, أطول, مما, كان, عليه, سابقا,

بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان أصبح أكبر مما كان عليه في خمسينيات القرن الماضي.

ولاحظ القائمون على الدراسات أن متوسط عمر الذكور عام 2017 أصبح 70.5 سنة، فيما كان 48 سنة فقط عام 1950، أما متوسط عمر الإناث فأصبح 76 سنة، بدلا من 53 سنة، مع بداية الخمسينيات من القرن الفائت.كما بينت نتائج الدراسات أن معدلات وفيات الأطفال انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ففي النصف الأول من القرن الماضي، كان يموت واحد من كل 5 أطفال قبل أن يكمل عامه الخامس، أي نحو 20% من الأطفال، فيما انخفضت هذه النسبة لأقل من 3.9% عام 2017، رغم كل النزاعات والحروب التي مر بها العالم في العقد الفائت.ويرجح الخبراء أن هذا الارتفاع الملحوظ في متوسط عمر الإنسان يعود إلى النهضة الكبيرة التي حصلت في عالم الطب، وابتكار عقاقير طبية جديدة، وزيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية.