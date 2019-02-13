تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان، لم تكن معروفة للعلماء سابقا.



وحلل العلماء 12 ألف عينة "metagenome" تم الحصول عليها خلال دراسات أجريت في السنوات الأخيرة. وبعد مقارنتها بنماذج الحمض النووي المعروفة لبكتيريا الأمعاء، اكتشف الباحثون بكتيريا غير معروفة.


وفقا للباحثين، فإن "ثلاثة أرباع البكتيريا المكتشفة تنتمي إلى المجموعات الفرعية للبكتيريا التي لم يسبق لعلماء الوراثة أن شاهدوها".


ويشير هذا الاكتشاف إلى أن بكتيريا الأمعاء ليست "عامة"، ويمكن أن تختلف من شخص إلى آخر. لذلك، يجب أخذ هذه الخاصية بالاعتبار عند معالجة أمراض مختلفة مرتبطة بعمل الأمعاء.


ويقول الباحثون: "يسمح هذا الاكتشاف بفهم أفضل لكيفية ظهور مختلف أمراض المعدة والأمعاء، وكيف تؤثر في صحة الإنسان عموما".




كلمات متعلقة

اكتشاف, ألفي, نوع, جديد, من, البكتيريا, في, أمعاء, الإنسان,

تابعونــا

دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا 2019-02-13 | 15:50:18

بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان...

بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية 2019-02-13 | 13:00:27

أفادت صحيفة "The Mirror" بأن عملية غير اعتيادية وغير شائعة أجريت في بريطانيا على جنين...

الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم 'مبالغ فيه'؟ 2019-02-13 | 12:00:17

رغم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه...

فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول 2019-02-13 | 11:00:06

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...

أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! 2019-02-13 | 10:00:24

كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش...

الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم 2019-02-13 | 08:47:51

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.1 مليار شاب عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع بسبب...

كبسولة تغني عن حقن الأنسولين كبسولة تغني عن حقن الأنسولين 2019-02-12 | 15:50:22

تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن...

عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب 2019-02-12 | 14:50:34

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن مبيعات أحد العقارات الطبية ترتفع بشكل ملحوظ في...

7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 2019-02-12 | 13:00:59

يتعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك...

اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" اليكم أهم 10 فوائد لـ"طين البحر الميت" 2019-02-12 | 11:45:38

يتوجه سنويا آلاف السياح إلى منطقة البحر الميت، قصد العلاج الطبيعي الذي يشتهر به...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة سوربرتانكر طائرة عملاقة اخماد حرائق الاضخم في العالم البلاد امريكا عمل 5 ساعات الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهاصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرنورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات الحاجة ام شاكر ايوب من مجد الكروم تحتفل بعيد ميلادها 102 عامانتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com