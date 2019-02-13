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باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎



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باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة، ترميم وتحديث الشّارع الرّئيسيّ في مدينة باقة الغربيّة، شارع القدس.


ويشتمل المشروع الضّخم هذا، على توسيع الشّريان الرّئيسيّ للمدينة، شارع القدس، وتحديثه بما يتلاءَم مع احتياجات المواطنين ومع ازدياد الازدحام المروريّ فيه، إذ سيتمّ العملُ بشكل مكثَّفٍ من أجلِ ترميم الشّارع الرّئيسيّ، على طولِهِ من شماليّ البلدة إلى جنوبها، مَعَ العمل على شقّ شارع خدمة للمصالح التّجاريّة. يشتملُ المشروع الهامّ أيضًا على تحديث أعمدة الإنارة، وكذلك ترتيب مواقف سيّارات، عدا عن كون المشروع سيحسّن من واجهة المصالح التّجاريّة المتواجدة على هذ المحور. سيتمّ إضافة وتشييد 4 دوّارات مروريّة على طول الشّارع الرّئيسيّ.


وتبلغُ تكلفة هذا المشروع الحيويّ، ما تصل قيمته إلى 38 مليون ش.ج.، سيتمّ استثمارها في تحسين القلب النّابض لمدينة باقة الغربيّة.


وبناءً على برنامج العمل لاستصلاح الشّارع الرّئيسيّ، نودّ إحاطتكم علمًا بأنّ إشارات المرور قد تغيّرت حاليًا، بما يتلاءَمَ مع الوضعيّة الجديدة، وعليه، نطالبكم باتّخاذ كافّة وسائل الحيطة والحذر وزيادة تيقّظكم، تحسّبًا من وقوع أيّ مكروه، لا سمَحَ الله.


وعليه، ونظرًا للفائدة الكبرى التي ستلحقُ بكافّة البيوت والمصالح التّجاريّة الممتدّة على هذا المحور، نهيبُ بمواطنينا عمومًا، وبمن يسكنون أو يستأجرون بيوتًا ومصالح تجاريّة على محور شارع القدس، التّحلّي بالصّبر، وإبداء تعاونكم من أجل استيفاء هذا المشروع، على أتّم وجه وبأسرع وقت.
 




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