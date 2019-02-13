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التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة الهولندية أمستردام، التي تستضيف مواجهة أياكس وضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.



وستقام المباراة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة أمستردام، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.


ومن المتوقع أن يبدأ، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني للفريق الملكي، حامل لقب التشامبيونز ليغ، في السنوات الثلاث الأخيرة بالتشكيلة، التي وضعها في لقاء "ديربي" مدريد ضد أتلتيكو (3-1)، يوم السبت الماضي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو". مع إجراء تغيير واحد وهو زج البرازيلي مارسيلو بدلا من سيرجو ريغيلون، في موقع الظهير الأيسر. 


وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس:


حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا


خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران - مارسيلو


خط الوسط: الألماني توني كروس – الكرواتي لوكا مودريتش –  البرازيلي كاسيميرو


خط الهجوم: البرازيلي فينيسيوس جونيور – الفرنسي كريم بنزيما  – لوكاس فاسكيز.


ونشر ريال مدريد عبر حسابه على موقع "تويتر" قائمة من 23 لاعبا استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين، يوم 5 مارس المقبل، أيضا في تمام الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في العاصمة مدريد.




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