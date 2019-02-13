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ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم



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جاء في بيان  صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط الشرطة المكثف والمركز بهدف الحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، داهم شرطيون سريون من مركز شرطة أم الفحم بالتعاون مع افراد من حرس الحدود محل تجاري لأحد سكان مدينة ام الفحم وضبطوا داخله قنبلة هلع ومسدس وبندقية صيد وصندوق يحوي الالاف من حبات الذخيرة.



صاجب المحل المشتبه الذي يبلغ من العمر 57 عاما، احيل الى التحقيق في الوحدة لمكافحة الجريمة في مديرية منشيه للواء الساحل.

هذا ومددت صباح هذا اليوم المحكمة اعتقاله على ذمة التحقيق حتى يوم الاحد 17.2.2019.




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