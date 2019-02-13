"غوغل", تختبر, تقنيات, الواقع, المعزز, في, خرائطها,

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انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...
اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة،...
تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...
دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف...
نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ...
قرر رئيس بلدية في بلدة شمال فرنسا حظر النباح المفرط للكلاب في الأماكن العامة،...
يعاني تلميذ هندي يدعى لاليت باتيدار من "متلازمة الذئب"، التي جعلت وجهه مغطى بالشعر...
نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح...
كشف موقع "ذا ديلي بيست"، هوية الشخص الذي قام بتسريب رسائل حميمية لأغنى شخص في...
قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر...