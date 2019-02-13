أحلام, تحتفل, بعيد, ميلادها, مع, محبيها,

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيه منشورا أخفت فيه عمرها الحقيقي بطريقة فكاهية.

ونشرت أحلام على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: “احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ ٢٤ سنه كل عام وانتم حبايبي كل عام وانتوا معاي كل عام وانتوا بالف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني”.