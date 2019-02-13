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اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم الاربعاء عن اصابة حرجة لامرأة مسنة 70 عاما  شخصين اخرين بجراح متفاوته .



وتم نقل المصابين المستشفى لاستكمال علاجهم.



من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير .




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